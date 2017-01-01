台辦：民進黨用「愛台灣」專制耍橫 無人敢忤逆

具體而言，現在的台獨主張者擺出一副捨我其誰的架勢，壟斷了「愛台灣」的詮釋權，也壟斷了所謂「主權」與「尊嚴」的界定權。（達志影像／shutterstock提供）

不知從何時開始「愛台灣」這三字變得十分「沉重」，北京市台辦政研室副主任張磊在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊12月號發表專文《“愛台灣”的政治圖騰與意識形態專制》，認為民進黨用「愛台灣」這塊「神主牌」專制橫行霸道，無人敢忤逆，嚴重損害台灣利益，將台灣帶向一條不歸路。

據《中評社》報導，北京市台辦政研室副主任張磊發表了一篇專文，《“愛台灣”的政治圖騰與意識形態專制》，指出「愛台灣」話術成為台灣新專制，民進黨是政治行銷大師，從1986年建黨至今，不過30年的時間，就成功將自己塑造成代表本土勢力的政黨。

張磊指出，民進黨塑造自己就是「愛台灣」、國民黨就是「賣台灣」的刻板印象。「愛台灣」成為神丹妙藥，一藥包治百病，屢試不爽，一招制敵。只要高舉「愛台灣」就可以順利謀取自己的利益，成為民進黨前進的尚方寶劍、防身的「護身符」和「擋箭牌」，既是「矛」，又是「盾」，進可攻、退可守。

專文指出，在「愛台灣」大旗下，綠營幾乎做什麼都對，做錯任何事情都可以原諒。就連公開「賣台」都行，例如李登輝將釣魚島拱手賣日也能原諒。而國民黨跟大陸卻幾乎做什麼都是錯的，哪怕是絕對「利台」的政策都會被罵「賣台」。

在「愛台灣」之下，台灣媒體和輿論也只能一邊倒「愛台灣」，不能宣傳大陸和國民黨好，不能講民進黨差。言論自由被「愛台灣」的話語權壟斷，民粹主義語言暴力瀰漫公眾空間與網路，型塑對大陸和國民黨的恨與不信任，甚至攻擊、謾駡。台灣從政治、社會到文化領域，幾乎成了綠營的「一言堂」。「愛台灣」成為一種新的意識形態專制。

張磊表示，在「愛台灣」的掩護下，民進黨不滿足於贏下選舉、取得政權，全速推進台獨大業。對國民黨乘勝追擊、趕盡殺絕，企圖實現一黨獨大，使台灣政壇再無對手，無人制衡。蔡英文正扛著「愛台灣」的大旗掏空台灣，讓台灣社會精神虛無、價值錯亂。

為了對抗大陸，蔡英文推行一邊倒的「親美日、遠大陸」政策。對外，台灣當局奴顏卑骨，卑躬屈膝；對內，鬥狠耍橫，尋釁滋事。太平島、沖之鳥礁不敢光明正大維權，卻準備放行美豬、日本福島產品入台，漠視台灣漁民利益。張磊問，這些做法是「愛台灣」麼？是為了台灣好麼？還是損人不利己？

(中時電子報)