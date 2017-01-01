總統府元旦開放 民眾搶領紅包

總統府配合元旦開放，選多民眾熱情搶領紅包。(圖/擷取自活動影片)

總統府今天配合元旦開放，一早就有不少民眾在升旗完後直接來排隊。(影片/總統府提供)

總統府今天(1日)配合元旦開放，一早就有不少民眾於升旗完後直接前來排隊，許多家長帶著小朋友前往，由於人數眾多，府方派出志工協助開放春聯和紅包，場面相當熱鬧。

總統府今天從上午九點開始開放民眾參觀，包括總統府1到3樓的中山廳（敞廳）、經國廳（大禮堂），還有多個與總統府有關的常設展(「府-建構」、「府-日常」、「府-時代」、「府-聲音」、「府-想像」、「府-味道」、「府-我在」)、特展(「影耀寶島‧攝影家眼裡的臺灣大地」、「故宮在臺灣-創新科技藝術」、「硬頸時代-客家守護臺灣的故事」)以及開放南北苑庭園，並安排SUMIFUSA與WOODYWOODY兩個樂團在府內表演。

府方由志工在入口兩側發送總統暨副總統春聯及紅包袋，數量有限，有興趣的民眾可以把握此次機會。

(工商)