跨年晚會少大咖？他怒批「演藝圈不團結」
今年跨年晚會卡司相較去年失色，林志玲、蔡依林、張惠妹、林俊傑等大咖都到大陸表演，台灣最大咖為伍佰、Selina、蕭敬騰，不少網友都很失望，資深藝人曹西平也在臉書開砲，痛批演藝圈不團結。
曹西平以日本紅白大賽為例，認為他們有老中青三代表演，而我們只剩年輕歌手撐場，「跨年就是要所有歌手一起慶祝過年不是嗎，做節目是要細心照顧所有族群不是只有年輕人而已」，他認為跨年晚會不能淪為打歌節目，應該要涵蓋不同世代的演出才會精彩好看。
他更指出國外節目都有資深跟年輕歌手合作舞台，不過台灣表演方式了無新意，讓他難過說：「為什麼演藝圈大家都不會團結，大家為什麼都沒有危機意識」。另外他也將砲火指向今年的表演藝人，痛批「很多藝人真的太不認真了也不重視！」
他覺得不少人衣服和歌曲都沒變，「這跟上一般節目有什麼兩樣？」並拿謝金燕為例，稱讚她跑場都有換不同衣服和歌曲，直言「今年跨年表演有點弱」。
(中時電子報)
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