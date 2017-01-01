鄭多燕帶跳瘦身操 台中元旦升旗動起來

南韓「美魔女」鄭多燕（左三）帶領參加元旦升旗的民眾，大跳瘦身操。（盧金足攝）

鄭多燕（左二起）帶動跳，民政局長蔡世寅和地政局長張治祥也跳的有模有樣。（盧金足攝）

台中市府元旦升旗典禮安排一系列精彩表演節目，其中邀請有「美魔女」稱號的南韓健身教練鄭多燕帶領民眾跳減肥瘦身操。(盧金足攝)

台中市府今天（1日）舉行元旦升旗典禮，也安排一系列精彩表演節目，其中包括邀請有「美魔女」稱號的南韓健身教練鄭多燕帶領民眾跳減肥瘦身操，民政局長蔡世寅、地政局長張治祥上台跟著扭腰擺臀動，全場熱力開跳，新的一年開始，以歡樂氣氛動起來！

市長林佳龍表示，「健康人生就從運動開始！」在中華民國壘球協會的贊助下，今年元旦升旗活動特別邀請健身教練鄭多燕，以她自創結合可燃燒脂肪的有氧運動與重量訓練的減肥健身運動，帶領市民朋友一起跳減肥瘦身操，讓大家在新年的第一天為健康打下基礎。

民政局表示，鄭多燕婚後生有兩個小孩，因疏於運動而變得肥胖；30歲時健康出現問題，在醫師建議下減肥，成功減肥後，她推廣自創的減肥健身運動，瘦身經驗公開在網路專欄，在南韓引起廣大迴響，在華語地區同樣身負盛名。

「美魔女」封號果然名不虛傳，曼妙的身材超吸睛，全場帶動跳，民眾也一起熱力運動，蔡世寅在鄭多燕引導下跳的有模有樣，張治祥也身手俐落的跟上節拍，向全民推廣重視運動的觀念，這也是她此次來台灣唯一一場公開現場示範，很多民眾直呼元旦運動，好的開始。

(中時)