林書豪復原中 但沒有下場練球

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NBA籃網的林書豪日前再度受傷，據「Newsday」今天報導，林書豪目前正復原中，不過沒有從事籃球活動，下場練球。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪11月初曾因左大腿拉傷，缺席17場比賽，日前出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，好消息是，跟之前受傷的部位不一樣，並非舊傷復發，但沒有明確的歸隊時間。

籃網最近8戰只得1勝，下1場比賽於台北時間3日在主場面對猶他爵士。1060101

(中央社)