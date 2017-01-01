師長眼中的問題學生 他賭氣成心臟名醫

「我的個性就是不按牌理出牌，好玩的都愛碰一點。」新光醫院心臟科權威洪惠風說，從小到大他的興趣很多，就是不愛聽老師和爸媽的話，之所以走上醫師這條路，竟是為了賭一口氣。

回想起曾經玩過的社團，洪惠風仔細用手指點算著「合唱團、口琴、攝影、藝術、辯論…」，讀建國中學時更迷上橋牌，「橋牌就像是人生的遊戲」，讓他學會察言觀色、邏輯推理，但也因為橋牌，讓他的學業一落千丈。

「我就是老師眼中的問題學生。」洪惠風說，他除了下課玩橋牌，就連上課也在桌下偷偷練習帥氣地洗牌，也因此他光是一年級上學期就被當掉4科，英文連續補考3年，最後還差點因地理考不過畢不了業，即便做了最後掙扎，大學聯考仍是落榜了。

洪惠風雖出身醫師世家，「但我天生反骨。」他笑說，只要他自己不願意念書，就連爸媽也拿他沒輒，落榜隔年，他整整窩了一年補習班，為了「賭一口氣」，選了最難考的醫科，結果竟考上當時的前3志願的台北醫學大學，讓洪爸爸、洪媽媽欣喜若狂嘆「浪子終於回頭了」。

好不容易考上大學，他恢復本性，照樣天天玩社團，因為手不靈巧選了非常難考的內科，直到考住院醫師前一年，入伍當兵才開始臨時抱佛腳，「當兵大概是我補考以外，人生最用功的時期了。」洪惠風說，皇天不負苦心人，當時只有前5名才能進台北榮總，就這麼巧，他正好就是第5名。

之所以走上心臟科，洪惠風也有他的一番道理，他說，一開始原本想選腎臟科，但覺得洗腎病人好像永遠好不了，腸胃科患者則是肝硬化、胃潰瘍，似乎也不會好，只有心臟科患者治療後，好轉狀況比較明顯，「電一下可以多活20年」，總讓他覺得特別有救人的感覺。

「直到入了行才知道，原來心臟病也是永遠不會好」，因此他致力推廣心臟血管疾病衛教，希望患者都能把預防做好，就不會走到心臟科，幾年前洪惠風在他主講的衛教影片中，用手繪圖加上淺顯易懂的語言，說明心臟病為什麼總是突然發作，觀看次數至今已突破500萬，嘉惠不少患者。

有感現代酸民太多，洪惠風也教育年輕住院醫師要多說好話，寫病歷時除了要描述患者是誰、職業、跟誰住，還要寫上患者的3個優點，讓年輕醫師從病例就能看到一個活生生的人，而不只是一個病人、一個床號，因為對他而言，行醫就是在跟病人交朋友，「只有朋友才會知道這麼多生活的點點滴滴」。1060101

(中央社)