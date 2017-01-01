美譴責土國攻擊案 歐巴馬慰問死傷者

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美國白宮譴責伊斯坦堡攻擊案槍手的「野蠻行為」，並表示，總統歐巴馬今天就土耳其夜店新年攻擊表達慰問之意，並指示他的團隊提供土耳其當局協助。

路透社報導，白宮發言人舒茲（Eric Schultz）在聲明中說：「今天下午，總統聽取了國家安全團隊針對伊斯坦堡（Istanbul）攻擊案的報告。」

「總統對無辜喪生者表達慰問之意，指示他的團隊，如有必要，提供土耳其當局適當的協助，並隨時更新最新狀況讓他了解。」

法新社報導，美國白宮譴責伊斯坦堡「野蠻」的槍手，在慶祝新年的夜店中殺死至少35人，40人受傷，稱這是個「駭人」的攻擊事件。

國安會發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中指出，「美國強烈譴責土耳其伊斯坦堡夜店駭人的恐怖攻擊，這起攻擊案已造成數十人死亡和許多傷者。」

「這種暴行是對無辜者的蓄意屠殺行為，因許多人正在慶祝除夕新年，凸顯出攻擊者的野蠻。」（譯者：中央社蔡筱穎）1060101

(中央社)