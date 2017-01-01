在劇場丞舞紐約首演 與日韓舞團尬舞

征戰歐亞的台灣當代新銳舞團「在劇場」、「丞舞製作團隊」，將首度來紐約，參與第17屆東亞當代舞蹈示範演出，與日本、南韓舞團同台尬舞。

紐約日本協會東亞當代舞蹈示範演出今年邁向第17年，與文化部駐紐約台北文化中心合作，邀請台、日、韓舞團登台演出，1月6日、7日晚上在日本協會演出2場。

日本協會策展人鹽谷每年親往台灣參訪，挑選最具潛力編舞家及演出團隊來美演出，今年由剛成立不久的在劇場（In Theatre）及丞舞製作團隊（B.DANCE）脫穎而出。

在劇場將演出創辦人及編舞家劉彥成的雙人舞「再見吧！！兔子」，而丞舞製作團隊演出創辦人及編舞家蔡博丞的作品「Hugin/Munin」，2支作品2016年9月也曾應邀於德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會演出，深獲好評。

至於共同演出的日本舞團是Co Un Yamada、Akitamura & Navid Navab，南韓則是JJbro舞團。

丞舞的「Hugin/Munin」是演譯北歐神話—奧丁神雙肩上棲息著的兩隻烏鴉，蔡博丞巧妙地將武術質感融入舞作。1060101

(中央社)