新機上市 俄MiG-35戰機即將試飛

MiG-35是米高揚-格魯維奇設計局的最新戰機，改良自MiG-29。(圖/米格設計局)

俄羅斯衛星網報導，俄國MiG-35戰機的量產型，會在2017年1月試飛，完成試飛後就會派發給俄羅斯空軍，做為輕型多功能輔助戰機之用。

MiG-35機鼻使用的甲蟲AE相控陣雷達，最目前最先進的種類。(圖/米格設計局)

MiG-35戰機是MiG-29系列的最新改良型，從MiG-29M與MiG-29K的研發經驗進一步改良。雖然機身外型大致類似，但是在許多細節已做了更動，包括更換新式發動機RD-133，附有向量噴嘴可做出更靈活的飛行動作；全新設計座艙位置，具有更好的視野和控制面板；機背並延伸出類似Su-27的「尾刺」，以增加機身內部空間。雷達也更新為「甲蟲-AE」(Zhuk AE)相位陣式，被稱為具有「 4代+」的水準，也就是與歐洲EF-2000颱風戰機、美國F/A-18E超級大黃蜂同一等級。

MiG-35在2016年莫斯科航空展的飛行性能展示。

俄羅斯副總理米特里·羅戈津(Dmitry Rogozin)在12月30日參觀「阿爾馬茲-安泰」集團旗下的「火炬」工廠時表示，MiG-35輕型戰鬥很具有出口潛力，我們會不掩飾的與競爭對手爭奪這部分的市場。除俄羅斯空軍以外，埃及空軍已經預計採購50架。

(中時電子報)