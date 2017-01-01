新機上市 俄MiG-35戰機即將試飛
俄羅斯衛星網報導，俄國MiG-35戰機的量產型，會在2017年1月試飛，完成試飛後就會派發給俄羅斯空軍，做為輕型多功能輔助戰機之用。
MiG-35戰機是MiG-29系列的最新改良型，從MiG-29M與MiG-29K的研發經驗進一步改良。雖然機身外型大致類似，但是在許多細節已做了更動，包括更換新式發動機RD-133，附有向量噴嘴可做出更靈活的飛行動作；全新設計座艙位置，具有更好的視野和控制面板；機背並延伸出類似Su-27的「尾刺」，以增加機身內部空間。雷達也更新為「甲蟲-AE」(Zhuk AE)相位陣式，被稱為具有「 4代+」的水準，也就是與歐洲EF-2000颱風戰機、美國F/A-18E超級大黃蜂同一等級。
俄羅斯副總理米特里·羅戈津(Dmitry Rogozin)在12月30日參觀「阿爾馬茲-安泰」集團旗下的「火炬」工廠時表示，MiG-35輕型戰鬥很具有出口潛力，我們會不掩飾的與競爭對手爭奪這部分的市場。除俄羅斯空軍以外，埃及空軍已經預計採購50架。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。