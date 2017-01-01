1月1日中視午間新聞速速報
各地曙光 哈囉!2017年 墾丁迎本島第一道曙光
等了16年，終於又見到曙光！台東太麻里連續槓龜16次，今年元旦6:36終於看到新年曙光。本島第一道曙光6點40分左右從墾丁龍坑海平面升起，這可以說是當地近10年來再度見到曙光，現場民眾興奮不已。
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元旦表演 元旦升旗典禮 總統府前民眾嗨翻天!
總統府元旦升旗典禮，今年由45位國軍楷模領唱國歌。升旗典禮結束後滅火器樂團在府前演出，副總統陳建仁跟著音樂節拍搖擺身軀，總統蔡英文則微笑聆聽樂團演出。今天一早就有不少民眾到總統府前廣場等候升旗典禮；6點到6點15分三軍樂儀隊演出，精彩演出引起民眾喝采。
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全球跨年 全球瘋跨年!倫敦敲鐘 杜拜最高樓煙火
全球瘋跨年!世界第一高樓哈里發塔的跨年煙火秀，每年約吸引200萬人現場感受實況，今年煙火以哈里發塔為中心，施放區域涵蓋周邊500英畝，場面壯觀。上午8點,英國倫敦大笨鐘敲響2017年第一聲鐘聲，倫敦眼摩天輪也綻放出五彩煙火。
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(中時電子報)
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