中市夜店凌晨打群眾 警帶回1滋事通緝犯調查

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中市元旦凌晨發生夜店打群架事件，警方帶回1滋事男子（中）調查。（陳淑芬翻攝）

爆料網站1日上午有網友張貼中市1家PUB在凌晨4時許，發生散場群眾打群架影像，並封稱為「2017年第一場架」，連到場警方都被打。

台中市第四警分局澄清，現場並無警察被打，警方獲報到場制止並驅離觀看群眾，將1名洪姓滋事男子帶回調查偵辦，追查發現他目前因涉詐欺、公共危險罪嫌遭通緝，全案偵辦中。

(中時)