愛跟自己唱反調 心臟權威的行醫哲學

「成也橋牌、敗也橋牌」，這是新光醫院心臟科權威洪惠風人生的真實寫照，曾因瘋橋牌大學落榜的他，也因橋牌練就深厚推理功力，秉持「和自己唱反調」，在行醫時抽絲剝繭揪出病因。

「行醫不是是非題，而是選擇題。」洪惠風說，就像很多人認為「心臟病會喘」，因此只要出現喘的症狀，首先就會質疑是心臟出了問題，紛紛往心臟科門診跑，但卻忽略了不是只有心臟不好才會喘，像是肺不好、貧血、太胖或太瘦，甚至腦神經衰弱、欠缺運動都會喘。

由此可以得到一個結論，就是「心臟病會喘，但會喘不一定是心臟病」，但很多醫師碰到這類患者，卻常以「是非題」在思考，幫患者做完心臟超音波、運動心電圖都正常，就告訴患者「不是心臟病」，卻忘了還有其他可能性。

洪惠風說，玩橋牌多年的經驗告訴他，所有事都必須透過觀察、假設、實驗、推論等步驟，才可能得到最後的結論，「拿到牌的時候都會做出很多推論，但直到最後牌一翻，才會知道結論是什麼」。

有一名女患者因為胸悶、喘就醫，當時看診的醫師替她做了各種心電圖、超音波檢查，最後斷定她心臟出了問題，但究竟是什麼問題，卻說不出個所以然，該名患者不死心，轉而到洪惠風的門診求診，他一問之下才發現，該名患者除了胸悶，體重也掉了8公斤，而且一摸頸部發現淋巴結腫大，像串葡萄。

「就心臟問題而言，這些症狀不太合理。」洪惠風說，最後女患者經一連串檢查，竟揪出罹患卵巢癌，因為轉移到肺部才導致胸口悶、喘，如果醫師診斷時用是非題思考，很可能就和真正的結果擦肩而過。

洪惠風訓練邏輯推理的方式很特別，就是「和自己唱反調」，他說，過去教宗要封一個人為聖人之前，都會由2方分別找出那人的優點與缺點，在教宗面前辯論，唯有好的一方辯贏了，那人才可以獲封為聖人。

這樣的觀念同樣可以套用在看診，洪惠風指出，每當做出初步推論，就再從另一方面試圖推翻自己的想法，唯有自我辯論，才能抽絲剝繭，找出真正的病因。1060101

(中央社)