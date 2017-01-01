知識跨年 陸網路內容付費時代開始了嗎
特派員看世界專欄你是如何跨入2017年的？有人看煙火，有人開趴。在中國大陸，有群人選擇和「知識界網紅」一起跨年，聽心目中的偶像演講。而這群人，反映出去年大陸興起的網路內容付費趨勢。
2015年12月31日，網路自媒體「邏輯思維」創辦人羅振宇首次號召一群「愛學習人士」聚在北京水立方聽演講「時間的朋友」，橫跨4小時的跨年演講，內容是關於商業文明在過去一年的展現及未來一年的可能。
這場演講號稱將連續舉辦20年，20年聯票票價是人民幣4萬元（約新台幣18萬4000元）。2016年12月31日晚間，這場演講移師深圳，深圳衛視還直播演講。不想看跨年晚會又沒法到深圳的「羅粉」，打開電視就能參與知識跨年。
另一名財經媒體人吳曉波，這兩年也開始在年底舉行「年終秀」，預測來年的商業趨勢。
在經營社群幾年後，吳曉波2016年7月推出收費的有聲節目，年訂閱費是180元，內容是吳曉波對時事和趨勢的看法。目前已有10萬名訂閱者，代表了一年1800萬元的收入。
在羅振宇創立的「得到」財經平台app上，每個專欄年費199元，專欄作者都是知名人士，訂閱人數在數萬人之譜。若以5萬人計，與平台對半拆分後，專欄作者一年可獲得約500萬元，足夠支持一個微型團隊產出優質內容。
今年28歲、從事建築業的趙雪萍，餘暇興趣就是閱讀這些付費內容，充實自我。她告訴中央社記者，自己訂閱了幾個專欄，平均每年會花1000元在網路平台的知識學習，而她一名做採購的朋友，一年會花2600元訂閱網路專欄。
「人多就是硬道理」，在人口基數龐大的中國大陸，就算是比例不高的一群人願意在網路平台上訂閱付費，當光環集中在少數明星身上時，創造的財富量還是很驚人。
和傳統紙媒線上化不同，趙雪萍說，她可以選擇自己要的專欄，而非花錢買整份報紙或雜誌，而且這些社群平台互動性強，粉絲間會成為群組，有實體活動，不只是資訊的單向傳播。
知識有價，而且有人願意付錢，聽起來的確讓知識人鼓舞，但是在這些超級大咖的身後，又有多少沒法靠社群經營盈利的人呢？他們滿腹學問和熱誠，但缺的就是名氣。
另一方面，不難看出可以收費的內容仍以財經商業或生涯規劃領域為主，其他領域能否複製獲利很難說。
大陸網站上有分析認為，「每天聽見吳曉波」和「得到」的成功，並不能說明大陸內容付費模式的成熟。因為吳曉波、羅振宇都是媒體人出身，多年耕耘已俱有知名度，「得到」app上的專欄作者也都是知名人士，網路原生的知識網紅還不存在，而在新鮮感退去後，訂閱持續力能維持多久也是問題。
吳曉波的看法不同。他在2016年終秀上說，社群經濟正大行其道，這一年來「網紅經濟」和「知識付費」得到了很大的發揮，「知識本身不再是一個簡單的傳播媒體，知識本身變成了一個產品」。
且不論這些跨年演講或網路專欄的內容是否都精彩扎實，當一群人願意聽演講而非看演唱會跨年，甚至願為此付費，並藉由網路平台擴散效應，這本身就是一個值得注意的現象。1060101
(中央社)
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