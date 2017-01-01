誤食姑婆芋中毒多 專家教這樣分辨

行政院發言人徐國勇今天早上誤食姑婆芋送醫，食藥署表示，芋頭和有毒的姑婆芋，因外型相似，常有誤食中毒情況發生，建議可以葉片形狀、質感以及芋頭的顏色、外觀分辨。

食藥署「闢謠專區」指出，「姑婆芋(Alocasia odora)」，又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷等，植株全株有毒，根、莖、葉皆不可入菜，所含的植物毒素成份有草酸鈣、氰酸及生物鹼等，誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，有些患者還會伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等症狀。

食藥署表示，姑婆芋植株和芋頭都是天南星科的植物，兩者外型很相似，但仍可從葉片、根部的芋頭2部分來做分辨。

葉片形狀方面，芋頭葉片是盾形的形狀、葉脈不明顯，而姑婆芋葉片則是廣卵形、基部呈心狀箭形，且葉子濃綠富光澤；葉片的質感，芋頭是絨質的，水滴滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，姑婆芋的葉面是革質的，水珠無法凝結。

此外，芋頭的地下根具有紫色斑點，姑婆芋的地下根則是比較細長且偏黃色，兩者在野外乍看之下長得很類似，很容易誤食，近年採食野菜風氣盛，曾有不少民眾隨手採摘食用造成中毒。

食藥署呼籲，民眾切勿食用來路不明的植物，以免因逞一時口腹之慾，若不慎誤食出現不適症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。1060101

(中央社)