NBA》就是狂！韋斯布魯克半場拿大三元

無視快艇中鋒狄安卓喬丹封阻，韋斯布魯克仍然帶球切入取分。(美聯社)

對韋斯布魯克來說，拿大三元已是家常便飯，但只打半場就拿大三元，實在有點誇張！韋少上半場打了19分鐘，就拿11分、12助攻與10籃板的本季個人第16次大三元，幫助雷霆114比88痛宰少了保羅、布雷克葛瑞芬的快艇。

韋斯布魯克最後拿到17分、14助攻與12籃板，這是他生涯第53次大三元，雷霆靠他的全能演出，打完上半場，就已取得69比40誇張領先優勢，快艇完全被打傻，等同提前宣告整個下半場變成垃圾時間。

拜韋斯布魯克所賜，替補中鋒坎特攻下雷霆全隊最高23分，歐拉迪波15分，阿布瑞斯12分，亞當斯11分；快艇則以史貝茲與巴斯各拿18分最高，先發陣容只有小瑞弗斯拿下14分，其他4人得分都在個位數。

(中時電子報)