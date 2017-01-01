極度乾燥 瑞士12月降雨創逾150年新低
氣象學家今天指出，2016年12月是超過150年來瑞士最乾燥的12月。
法新社報導，瑞士國家氣象局（Meteosuisse）告訴瑞士廣播電視台（RTS），12月瑞士的降雨量僅2毫米，為瑞士低地區（Swiss Lowlands）自1864年開始有紀錄以來，最乾燥的12月。
瑞士西部許多地區12月沒飄過1片雪或下過1滴雨，氣象局指出，瑞士平原區每年12月的降雨量平均高達近90毫米。
氣象局表示，若不算今年12月，瑞士最乾燥的12月出現在1963年，當時低地區的降雨量為4.8毫米。
原本通常應相當潮濕的今年12月，成為有紀錄以來瑞士排名前3乾燥的月份，1865年9月的降雨量為1.7毫米，1893年的降雨量更僅有1.1毫米。
在此同時，氣象局指出，瑞士位於阿爾卑斯山的許多地區則出現不尋常的高溫，例如標高3466公尺的少女峰（Jungfraujoch）山頂，創下有紀錄以來的第3高氣溫。
氣象學家未提供不尋常乾燥與溫暖氣候發生的原因。（譯者：中央社許湘欣）1060101
(中央社)
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