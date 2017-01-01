是否與蔡英文見面？川普：走著瞧

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美國總統當選人川普對是否會在台灣總統蔡英文過境美國時與其見面，表示「走著瞧」（Well see.）

蔡英文將1月出訪拉丁美洲4友邦將過境美國休斯頓和舊金山。《路透社》報導，川普在佛州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部參加除夕慶祝活動時，被詢問到是否會與過境美國的台灣總統見面時，做了以上表示。

(中時)