元旦健走 柯文哲趕場不忘宣傳世大運

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台北市長柯文哲（第二排右）1日出席元旦健走活動，與前立法院長王金平（第二排左）推著輪椅為活動揭幕。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（前排右）1日出席元旦健走活動，與民眾一起做健康操，手一往後揮就打到台北世大運吉祥物「熊讚」（前排左）的鼻子。（黃世麒攝）

「飛躍的羚羊」紀政發起的元旦健走，2017年邁入第14年，1日上午9時紀政與超過萬名民眾，以健走迎接新的一年，前晚才參與台北跨年晚會的台北市長柯文哲，元旦升完旗後再「趕場」馬不停蹄現身圓山花博。

台北市長柯文哲與前立法院長王金平一同出席，為元旦健走揭開序幕，柯文哲也親自帶著2017台北世大運吉祥物「熊讚」，為8月19日登場的台北世大運宣傳。

希望基金會主辦的元旦健走活動1日在台北市花博公園登場，超過萬名民眾共襄盛舉，在2017年的首日以健康的活動揭開新一年的序幕。（黃世麒攝）

元旦健走自花博圓山廣場集合出發，途經圓山公園、美術公園、新生公園；回程沿基隆河左岸往下游走，回到花博圓山廣場，全程約7公里。

今年超過萬名民眾早起響應健走，希望基金會董事長同時也是元旦健走發起人紀政說，「14年來真的不容易，當年我們還一個個拜託里民來參加。到現在大家參加志在健康，而非獎品。」

紀政也不忘替今年8月的體育盛會台北世大運宣傳，「台北難得舉辦大型國際賽事，且是跨縣市合作，希望大家一同為選手加油。」

(中時電子報)