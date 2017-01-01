元旦健走 柯文哲趕場不忘宣傳世大運
「飛躍的羚羊」紀政發起的元旦健走，2017年邁入第14年，1日上午9時紀政與超過萬名民眾，以健走迎接新的一年，前晚才參與台北跨年晚會的台北市長柯文哲，元旦升完旗後再「趕場」馬不停蹄現身圓山花博。
台北市長柯文哲與前立法院長王金平一同出席，為元旦健走揭開序幕，柯文哲也親自帶著2017台北世大運吉祥物「熊讚」，為8月19日登場的台北世大運宣傳。
元旦健走自花博圓山廣場集合出發，途經圓山公園、美術公園、新生公園；回程沿基隆河左岸往下游走，回到花博圓山廣場，全程約7公里。
今年超過萬名民眾早起響應健走，希望基金會董事長同時也是元旦健走發起人紀政說，「14年來真的不容易，當年我們還一個個拜託里民來參加。到現在大家參加志在健康，而非獎品。」
紀政也不忘替今年8月的體育盛會台北世大運宣傳，「台北難得舉辦大型國際賽事，且是跨縣市合作，希望大家一同為選手加油。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。