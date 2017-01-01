年末交換禮物 助理送蘇巧慧5包影印紙
民進黨立委蘇巧慧日前與辦公室助理舉辦年末交換禮物，準備了懶人沙發，卻遭到助理「精心策畫」抽中影印紙5大包，可以好好印問政資料，讓她既無奈又傻眼。
蘇巧慧日前在結束立法院院會的表決大戰後，回到辦公室跟助理們舉辦年末交換禮物。
她說，沒想到在大家「精心」的策畫下，竟然抽到A4影印紙5大包。
蘇巧慧說，助理們說要讓她在接下來的會期中，不怕沒有紙可以印資料，還特地準備兩大串衛生紙怕她「太感動」，可以擦擦眼淚，「真是太用心了！ 」
蘇巧慧還附上與2大串衛生紙與5包影印紙的合照。她受訪時說，被「精心策畫」收到這樣的禮物，真的是無奈又傻眼，所以照片中的表情是滿滿的無奈與苦笑，但也覺得助理們真的是非常有創意。
蘇巧慧表示，最後這些影印紙全數充公，還好後來助理有讓她再抽1次，但抽到了拖鞋、口罩與檸檬水。
蘇巧慧說，這些東西根本就是要讓她在立法院臨時會，如果有表決大戰時，能夠派上用場的吧。1060101
(中央社)
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