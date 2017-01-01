立委提案 證人語言不通應提供通譯

目前法院與檢察機關訊問，在證人部分並未強制規定提供通譯給語言不通或聾啞人士，時代力量立委洪慈庸提案修正刑事訴訟法，規定訊問證人應通譯傳譯，或選擇以文字訊問或陳述。

洪慈庸提案指出，依聯合國「公民及政治權利國際公約」第14條第1項規定，任何人受刑事之指控或因其權利及義務涉訟時，應有權受獨立且公平之管轄法院為公正的審問。

提案指出，同條第3項第6款並規定：「任何人受刑事之指控時，如有不通曉或不能使用法院所用之語言者，應免費備有通譯協助其傳譯」。

洪慈庸提案指出，經查立法院於民國98 年3 月31 日就已通過上開公約及公約之施行法，並於同年4 月22日公布，同年12 月10 日施行，但56 年修正「刑事訴訟法」第99條，僅明定「被告」聾或啞或語言不通者，受訊問時得用通譯，但該條文並非強制規定，以致實務上對於使用通譯與否仍可由法院或檢察機關裁量。

洪慈庸提案表示，「身心障礙者權益保障法」規定，法院或檢察機關於訴訟程序實施過程，身心障礙者涉訟或須作證時，應就其障礙類別之特別需要，提供必要協助，但自訴人、證人、鑑定人等如果是聽覺障礙或語言障礙者，如有因刑事訴訟程序而受訊問情形，現行「刑事訴訟法」規定，並沒有依身心障礙者權益保障法規定的立法精神，給予適時、適當的權利保障。

因此，洪慈庸提案修正「刑事訴訟法」第41條及第99條規定，規定包括被告、自訴人、證人、鑑定人如有語言不通者，應由通譯傳譯，如果是聽覺或語言障礙者，除應由通譯傳譯之外，得依選擇以文字訊問或以文字陳述，以完善並落實語言不通、聽覺障礙或語言障礙者，其受刑事訴訟程序訊問時陳述權利的保障。1060101

(中央社)