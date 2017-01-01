陸新生兒緊抓氧氣罩吸氧 網友：超勵志
中國大陸浙江省杭州市一名嬰兒剛出生就緊抓氧氣罩吸氧的照片最近在網路爆紅，不少大陸網友形容照片超級勵志，還有人說：「生命在自己手中，從出生就得努力。」
錢江晚報今天報導，杭州市中醫院婦產科副主任醫師劉淑華2016年12月30日晚間在微信朋友圈發文，「2016年的最後一個夜班，今天出生的寶寶在自己吸氧，希望以後的工作都順順利利。」
文章的配圖是一名剛出生的嬰兒戴著氧氣罩，小小的右手緊緊握住管子皺著眉頭努力吸氧。
這張照片隨即引發網友熱議。有人以「奮鬥型寶貝」稱呼這名新生兒，還有網友開玩笑說這嬰兒好像拿著話筒在唱歌。有人則寫道，「剛出生的寶寶都這麼努力這麼拚，我們還有臉偷懶嗎？」
劉淑華回憶說，2016年12月30日中午幫忙接生這名體重3220公克的男嬰，他比預產期提早半個月報到，當時母親羊水過少，醫院方面擔心男嬰缺氧甚至窒息。
男嬰出生後，醫生為預防出現濕肺，替寶寶戴上氧氣罩吸氧2小時。
劉淑華說，「沒想到他那個小手緊緊抓住氧氣罩，看上去特別自強不息。其他寶寶都是動來動去的，一點都不安分。」
這名男嬰名叫王正則，出生後有些呻吟聲，且哭聲不響亮，家人彈了他的腳底幾下，他沒哭反倒笑了。吸氧後他的氧飽和數值已恢復正常，可不靠氧氣罩呼吸，健康狀態良好。1060101
(中央社)
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