機捷首支VR車頭攝影 新體驗

2017年首日，桃捷發表第一支VR版的機捷車頭攝影，只要點擊拖曳畫面，可以看到360度的全景。桃園市長鄭文燦也在臉書貼文，盼機場捷運「穩健啟動」。

桃園捷運公司在2017年的第一天，發表第一支VR版的車頭攝影，只要點擊拖曳畫面，可以看到360度的全景。

桃捷指出，2016年的最後一個上班日，機場捷運完成了履勘作業，等待多年，機場捷運即將通車。

他們說，機捷線有許多高架段，一路可以看到青翠的樹林小丘、埤塘、工業聚落，和現代的商場outlet，以及經常歡聲雷動的棒球場。

桃捷公司表示，今年同仁仍要忙著修正履勘缺失，很快取得營運許可，就要進入團體試乘階段，在更多人可以親自體驗之前，2017年第一天，獻上這支影片，配著滅火器樂團活力十足的音樂節奏，希望大家可以先用眼睛和科技「坐上駕駛座」，感受到機場捷運全線的風光。

鄭文燦也在臉書上po文指出，今天是2017年、民國106年的元旦，敬祝大家新年快樂。

他說，昨天走過歡樂的跨年，今天早上舉行升旗典禮及元氣健走，桃園市展現了無比的活力，是全台灣成長最快、進步最速的城市，希望打造桃園成為一個好工作、好生活、好居住的城市，讓年輕人在此可以追求夢想，這個願望，已經一步一步接近了。

他強調，機場捷運也在2016年的最後一個上班日，完成了履勘作業，正式進入通車階段，從規劃開始，等待了20年，機場捷運終於要通車了。

他指出，困難會過去，爭議會結束，希望一個代表國家進步指標的機場捷運，穩健啟動。1060101

(中央社)