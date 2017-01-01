NBA》史上第一人 哈登53分17助攻16籃板

哈登切入籃下，彷彿如入無人之境。(美聯社)

韋斯布魯克半場拿大三元雖然很狂，比起「大鬍子」哈登的超級大三元，卻變小巫見大巫！哈登1日拿下53分、17助攻與16籃板的誇張大三元演出，成為NBA史上首位可以單場比賽拿到50分、15助攻與15籃板以上表現的球員。

火箭也在哈登的瘋狂演出帶領下，終場129比122力退尼克，哈登全場投26中14，包含三分球投16中9，罰18中16，其中得分與三分球皆創生涯新高紀錄，17次助攻也追平他的生涯新高，這一晚完全是屬於哈登1個人的。

有了哈登如此誇張表現帶動，火箭隊友也有不錯發揮，萊恩安德生25分、6籃板，艾瑞克戈登15分，阿里查14分、7籃板與4助攻，哈瑞爾13分、4助攻與4籃板，看來少了因傷缺陣的貝弗利，哈登更可瘋狂飆分與組織。

慘遭哈登肆虐的尼克，賽前就少了波爾金吉斯(左腳肌腱受傷)、歐昆(感冒)、康尼李(右腕挫傷)等人助陣，「甜瓜」安森尼也只打上半場，就因左膝痠痛提前退場治療，全隊表現最好的是詹寧斯，他拿32分、7助攻。

(中時電子報)