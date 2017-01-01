快加油！中油汽柴油 明起各漲4角

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中油宣布，自明（2）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元。(資料照片/黃世麒攝)

中油宣布，自明（2）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後之參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.3元、95無鉛汽油每公升26.8元、98無鉛汽油每公升28.8元、超級柴油每公升23.0元。

台塑石化則自2日凌晨1時起，調漲汽、柴油批售價格每公升新台幣0.4元。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升25.2元、95無鉛汽油26.7元、98無鉛汽油29元、超級柴油22.7元。

中油指出，自2017年1月起石油輸出國組織(OPEC)及非OPEC產油國將執行減產協議，油價受到國際原油交易市場高度關注而上漲、加上新台幣貶值因素影響，致使本週價格上揚。

本週調價指標7D3B週均價為每桶54.06美元，較前週52.87美元，上漲1.19美元，新台幣對美元匯率貶值0.247元，國內油價依公式計算漲幅為2.43％，汽、柴油每公升各調漲0.4元。

(集團連線報導)