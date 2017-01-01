港媒：大陸一線城市將增至9個

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根據香港媒體報導，大陸國家發展和改革委員會近日發布「促進中部地區崛起十三五規劃」，支持武漢、鄭州建設「國家中心城市」。截至目前，大陸權威公布的「國家中心城市」已達9個。

大陸參考消息網引述據香港商報網站2016年12月28日報導，大陸國家發改委12月26日發布「促進中部地區崛起十三五規劃」，支持武漢、鄭州建設「國家中心城市」。

報導指出，中國大陸國務院先前已明確北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳、成都建設「國家中心城市」。加上武漢、鄭州之後，大陸官方權威公布的「國家中心城市」已達9個。

報導表示，與已開發國家相比，大陸一線城市人口占比明顯偏低。2015年北、上、廣、深4個一線城市常住人口占大陸總人口5.2%。這些城市的人口規模已經很龐大，容納能力接近上限。1060101

(中央社)