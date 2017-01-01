少子化 中信校長：公私立大學同額減招 、學費齊一

中信金融管理學院校長施光訓。（取自《評鑑雙月刊》網站）

台灣少子化問題嚴峻，許多大學面臨「溺水」危機！起死回生典範學校、中信金融管理學院校長施光訓接受最新一期《評鑑雙月刊》專訪時表示，要解決高教危機，教育部應該讓公私立大學「同額減招」及「學費齊一」。

對於公私立大學「同額減招」建議，清大校長賀陳弘回應，學生數太多，老師負荷重，因此要公立大學減招以降低生師比，大學端沒有困難，問題在於學生及家長是否接受。

至於「公私立學費齊一」，教育部高教司長李彥儀表示，要公立大學將學費提高，會引起很大反彈；發放教育券則是將政府補助直接給學生，但萬一學生拿了教育券後，未去就學或中途休學，那經費就沒用在刀口上。

中信金融管理學院是從瀕臨倒閉的興國管理學院轉型而來，已成為國內大學「鹹魚翻身」的典範。對於出現招生危機的學校，施光訓建議，當大學生源減少、招不到學生，第一就是要自我減量，將教師、職員與學生數縮小到能夠自立自強的規模。

面對少子化，施光訓建議教育部，第一步要「同額減量」，無論公立或私立大學、前段班或後段班，全面減少招生名額。高教缺額問題不是砍掉幾所學校就沒事了，就好比淹水，今天他家淹水，明天就會淹到你家，必須同額減量，大家一起面對現實，才是務實的作法。

但施光訓強調，全面減招的配套措施是公私立大學學費齊一化，並以私立大學學費為基準，要求公立大學提高學費，然後由政府發放相同額度的教育券給每一個公私立大學學生，讓學生無論就讀公立或私立，都負擔一樣的學費，不要有差別待遇。

舉例來說，假設現在公立與私立大學學費每年分別為5萬元及10萬元，以私立大學為基準將學費拉齊後，公立大學學費漲到10萬元，但由政府發給每人4萬元教育券，則公校生實際上只需負擔6萬元，僅比現在多漲1萬元，但私校生扣除教育券補助後，實際付出的學費卻大減4萬元。

他表示，並不是每一所公立大學都比私立大學好，未來若公私立大學學費相同，大家一起公平競爭，相信整個高教市場排名次序就會有所改變，退場名單上一定會有公立學校出現！

(中時)