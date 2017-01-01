南非首都市長訪台 陸：違背一中堅決反對
南非首都茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉日前造訪台北市，引發南非外交部嚴厲批評。中國駐南非使館發言人余勇12月31日對此表示，茨瓦內市市長同台灣方面進行官方接觸，明顯違背了一個中國原則和國際關係基本準則，我們對此堅決反對。
姆西梅嘉日前造訪台北市，引發南非外交部嚴厲批評，認為他不應違反政府支持一個中國的原則，在未獲批准情況下仍舊赴中華民國訪問。
《中新社》報導，中國駐南非使館發言人余勇12月31日受訪表示，注意到媒體關於茨瓦內市長姆西梅嘉不顧南非外交部反對，訪問台北的報導，重視南非外交部重申南非政府堅持一個中國政策的有關表態。
余勇指出，眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。堅持一個中國原則是國際社會廣泛共識和民心所向。
余勇強調，茨瓦內市市長同台灣方面進行官方接觸，明顯違背了一個中國原則和國際關係基本準則，我們對此堅決反對。
南非外交部發言人蒙耶拉特日前指出，姆西梅嘉此行「沒有得到南非外交部的批准」。姆西梅嘉明知道外交部反對他此行的立場，南非政府尊重一個中國的政策。蒙耶拉特還表示，這種舉動違背南非政府多年來一直篤行的一個中國政策。
台北市國際事務委員會執行長饒慶鈺日前對此表示，雙方締交姊妹市已33年，兩市市長會面是重要的友好表現，一中政策不是重點，是以加強雙方市政交流為主。
(旺報)
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