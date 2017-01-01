囂張! 龍柏大盜鋸斷30萬龍柏 法院裁定羈押

利用連假，漏夜盜砍公司大門栽植的龍柏。（吳敏菁翻攝）

被盜砍龍柏價值30萬元。（吳敏菁翻攝）

現場做案手套。（吳敏菁翻攝）

龍柏大盜栽了！24歲林姓慣竊，發想利用這波歲末、元旦假期，一般公司行號放假，挑中田中某公司外門口種植價值約30萬元的龍柏，漏夜持鋸子，鋸了3個多鐘頭，被警衛發現報警，田中派出所員警趕赴現場，當場帶逮個人贓俱獲。

田中派出所歲末凌晨4時40分接獲工廠林姓警衛報案，指出可疑人士在工廠大門口逗留超過3小時，工廠大門口龍柏樹被鋸斷了。

警方抵達現場，發現龍柏被裁切多段，現場遺有鋸子一把及綿質手套一雙。當場逮捕到林姓嫌犯，經查林嫌設籍台南市，有多項前科，認為龍柏值錢好賣，準備了工具。

還以為反正放假又是月黑風高，盜了樹還在現場大肆作業，沒有採取砍了先扛走，「因為這欉真大欉」，警方並在其所駕駛自小客車後車箱發現多把鋸子，依竊盜罪嫌將林嫌移送法辦。

鋸龍柏工具。（吳敏菁翻攝）

「太猖狂了」這株龍柏栽植數十年了，價值約30萬元，卻被宵小給砍斷了，廠方很惋惜。

彰化地檢署檢察官莊珂惠檢察官偵訊後，認林嫌業有多次竊盜前科，不知悔改又再犯竊盜罪，有反覆實施同一犯罪之虞，向臺灣彰化地方法院聲請羈押，法院於1日凌晨1時30分許裁准。

(中時)