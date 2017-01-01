總統籲協商處理黨產 洪秀柱：風涼話

總統蔡英文呼籲中國國民黨應以協商方式處理黨產問題， 國民黨主席洪秀柱今天表示這是「風涼話」，「感謝她的好意」，但這話應該在黨產條例訂定之前就說。

洪秀柱上午與副主席林政則、郝龍斌、陳鎮湘、秘書長莫天虎共同在國民黨中央黨部前參加「反核食食安元年」元旦升旗。

對於蔡總統在年終談話說，不當黨產的爭議，呼籲國民黨用協商代替對抗。洪秀柱受訪表示，「我覺得蔡總統講這話有點....馬後的一個風涼話」。

她表示，其實在「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例條例」通過之前，一個學法律的總統，她就應該知道這個法是違憲違法的，居然放任自己的委員在立法院用多數暴力的狀況下通過，今天說要再來協商。「當然我們很願意，可是否在合理、公平狀況下探討這問題？」

她說，國民黨在19全就通過準備在2年內處理黨產，留下退休金及員工結算金、辦公廳舍，其他多餘的捐做社會公益事業所用。其實這講的已經非常清楚，但他們還是用這種方式來追殺國民黨。「今天她再說這個話，我們謝謝她的好意，可惜她的好意應該在法訂定之前來作為。」

對於為何昨晚11時許才宣布今天要參加府前升旗典禮？洪秀柱說，「我們有點猶豫」，今天在中央黨部前也有升旗典禮，對於府前的升旗典禮今年變成什麼樣子，不是很清楚。

她表示，「但想想看是我們的國家、我們的國旗，我們的總統府前，所以還是去看一下，可是不進入貴賓區」，不太想跟一個無視於法律跟憲法，甚至只是借殼上市的政府、執政黨站在一起，因此跟群眾在一起參加升旗典禮。

傳前總統馬英九要選國民黨主席，洪秀柱說，「任何人要來選，我一再強調，在這樣困苦的時刻，有人出來承擔都是好事，都應予以肯定，給予掌聲跟鼓勵。」

至於國民黨政策會執行長蔡正元可能另謀新職，洪秀柱表示，當然很可惜，也知道目前黨的困境，沒辦法阻止黨內同仁有更好的工作機會、更好的報酬待遇。總是覺得很遺憾，設法多留一天是一天。

談到2017年對國民黨的期望，洪秀柱表示，國民黨好好重整隊伍必將再起，「但是隊伍一定要整理好。」1060101

(中央社)