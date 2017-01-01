班表照輪加班費少領 工會批評鐵路局

一例一休日前上路，台鐵產業工會今天表示，鐵路局排的新班表依然維持三班制，員工還是每天會在車站出現，且少領加班費新台幣1.1萬元，批評鐵路局換湯不換藥。

總統府於去年12月21日發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文，一例一休上路。台灣鐵路產業工會今天舉行「黑心鐵路局換湯不換藥，一例一休沒錢又沒休」記者會，現場也上演行動劇，諷刺鐵路局換湯不換藥。

台鐵產業工會指出，去年9月起就不斷訴求每週至少要有一個完整的例假日，但台鐵員工日前拿到今年1月假表，仍維持「日夜休日夜休」的模式，員工依然每天都會出現在車站，顯示鐵路局根本沒有確實補足人力，只能換湯不換藥。

台鐵產業工會幹部理事周鍇表示，台鐵採三班制輪班，日夜班都是12小時，但鐵路局刻意將正常工時8小時以外的時間叫做休息時間，來規避工時過長、要發給加班費的狀況，但這些時間員工都得待命，也不能關手機或無線電，根本就是假休息時間。

周鍇也表示，原本班跟班之間有空班，但鐵路局現在把空班當休息日，藉此規避加班費，原本員工估算一例一休上路後，可多領新台幣6000元加班費，但鐵路局以變形工時和拉長休息時間的方式，讓員工比現在還少領5000元加班費，一來一往就相差1.1萬元。

台鐵產業工會理事、同時也是車長的洪日月也指出，車長平均每月打卡工時近270小時，但鐵路局依勞基法核算，只有178小時才算工時，其餘都算待命時間，不列工時、也無工資，人力嚴重不足，造成車長身心過勞，因此呼籲鐵路局在法定工時外的工作時間，應依法核給工資。

台鐵產業工會也提出幾點訴求，要求鐵路局儘速補足人力、安排符合人性、有充足休息的班表，而休息日和例假日應是完整的一天（0000-2400），行使變形工時應重新經過工會同意，而未來會員代表大會通過後，台鐵產業工會也將發起具拒絕輪班和春節依法休假等抗爭行動。1060101

(中央社)