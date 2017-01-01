兩岸問題 郝龍斌籲綠營勿操弄仇中抹紅
國民黨副主席郝龍斌今天說，總統蔡英文批評對岸走回威脅恫嚇的老路，但兩岸關係是取決雙方的自制與善意，蔡總統應要求黨內不要操弄仇中抹紅及威脅國人的老路，讓兩岸更險峻。
郝龍斌上午在臉書發文，希望2017年的第一天，晴朗的好天氣，也衷心祝願會有一整年明亮的好國運。
談到兩岸關係，郝龍斌說，兩岸關係是取決於雙方的自制和善意，過去8年兩岸關係既然平順又友善，為什麼從民進黨執政以後才開始變化。他建議總統除了呼籲北京要釋出維持尊重與善意外，也該反求諸己，重新回到九二共識上，並以民進黨黨主席的身分，要求黨內不要再操弄仇中、抹紅以及威脅國人的老路，才不會讓兩岸關係更加險峻。
總統說2017年要讓人民「苦盡甘來」，郝龍斌表示，這也是全民的希望，他想代所有軍公教勞謙卑請求，好的年金改革才能讓退休人士「苦盡甘來」，現在這種「溯及既往、操作對立」的改革，反而讓大家落入「看不到苦盡」的恐懼。
郝龍斌說，退休年金是大家用一生換來的代價，並不是憑空得來的禮物。大家的老年依靠，也不能單單一句「為了下一代」，就讓辛苦工作一生的人「苦不盡、甘不來」。
此外，總統呼籲不當黨產的處理，國民黨要以協商代替對抗。郝龍斌指出，目前的國民黨並沒有辦法去「對抗」民進黨的執政權、黨產會和立院多數；是民進黨先立了違憲違法的不當黨產條例，專門用來清算國民黨，國民黨現在也只是選擇正當的司法方式來討回公道。黨產可以是歷史問題和法律問題，但不要把它變成政治操弄的議題。
對於總統說開放核食進口沒有時間表也沒有壓迫感，郝龍斌表示，「沒有開放時間表」，還是感覺準備開放，這樣模糊的緩兵之計，會加大民眾的壓迫感和不安感，希望政府能具體承諾不開放核災區食品，真正解除全民壓迫感。1060101
(中央社)
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