誤食姑婆芋送醫 徐國勇返家靜養
行政院發言人徐國勇今天參加元旦升旗後，回家吃早餐誤食姑婆芋，緊急送醫。行政院表示，徐國勇已返家靜養，目前一切安好。
徐國勇在臉書透露，他參加元旦升旗後，回家吃稀飯配青菜，「看到一大盤芋頭炒芋梗，吃了三塊芋頭，覺得幹嘛芋頭炒辣椒？再夾一根芋梗咬了幾口吞下！阿娘喂！滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛！驚覺不對勁！------中毒了！」隨後送醫急診。
徐國勇說，「那個傢伙在後院採自種的芋頭，竟然連姑婆芋也採進來煮了！」他回答網友，姑婆芋不是種在他家後院，而是後院外的山邊。許多網友也在臉書祝他早日康復。
行政院表示，徐國勇是在8時許吃早餐時誤食姑婆芋，入口隨即警覺有異，未吞下。緊急前往新店耕莘醫院急診，大約10時返家休息，目前一切安好，在家靜養中。1060101
(中央社)
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