受大霧影響 北京及周邊高速路多處封閉
據大陸《法制晚報》報導，2017年第一天，大陸北京就受到大霧影響，北京及周邊地區大面積高速公路封閉，影響民眾假期出行。出入天津的所有高速公路全部封閉。
據北京交警消息，受霧大影響，1日上午採取封閉措施的路段有：大廣高速求賢到市界出京方向；京台高速青雲店到禮賢進出京雙向；京津高速台湖到永樂出京方向；京哈高速白鹿到香河進出京雙方向；京港澳高速竇店到琉璃河進出京雙向；京滬高速北京段進出京雙向；京平高速吳各莊到夏各莊進出京雙向；京昆高速出京方向張坊到鎮江營；太和橋到六元橋雙向封閉。
天津方面，途經天津境內各條高速公路均因霧封閉。
河北高速交警路況播報也提醒，石家莊、保定、廊坊、衡水、滄州、邢台、邯鄲、秦皇島、唐山轄區高速全部關閉，霧區兩端分流管控。張家口轄區協助關閉張石高速蔚縣段和張涿高速，以及京新高速上的下花園西、涿鹿北兩個站口。承德轄區協助唐山關閉承唐高速和京承高速上的雙灤口。
(旺報)
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