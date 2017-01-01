大陸今起航班因天氣延誤 旅客需自理食宿

大陸今天起一批民航領域新規正式實施，其中規定：由於天氣、突發事件、空中交通管制、安檢以及旅客等非承運人原因，造成航班在始發地出港延誤或者取消，承運人應當協助旅客安排餐食和住宿，費用由旅客自理。

(旺報)