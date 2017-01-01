海外服務找到一片天 治療師重考3年拚醫科

「22歲才找到要幹什麼，並不算遲，總比40歲都不知道好多了。」曾擔任台大醫院呼吸治療師的簡瑋廷，在國際醫療服務中找到一片天，重考3年才拚上醫學系，心裡懷抱著進入國際NGO工作的夢。

台北醫學大學醫學系，普遍都是20來歲的「天之驕子」，在這些未來之星當中，卻有幾個30多歲的「老人」自成一個小家，聚會時總是聊著老婆和孩子。

簡瑋廷原本讀的是呼吸治療系，畢業後到台大醫院工作，本也是穩穩當當，但他心中始終不能忘懷的是，大學時代在國際醫療服務中的種種影像。

簡瑋廷原本有咬合不正的問題，上下齒距達2公分，他常自嘲「連咬舌自盡都沒辦法」，日常生活中則是無法咬雞排，後來經過一番削骨手術，才能像正常人一般進食。

這個經歷讓簡瑋廷獲得「下巴」的綽號，他在非洲參與志願服務時，同伴們「Shaba」、「Shaba」地叫，讓當地人感到異常親切。原來在許多非洲語言中，「Shaba」的意思是「好的人」，甚至有「Superman」的意思。

簡瑋廷愛上國際醫療，甚至在大四暑假，同學們都在拚國考，他卻把整整2個月都給了非洲。

在簡瑋廷眼中，國際醫療絕非做做義診、衛教宣導那麼簡單，多數求助的人都是慢性病，一兩次的義診根本無濟於事，醫生甚至不能亂開藥，否則會打亂該人原有的療程。

真正的國際醫療是做「計畫」，簡瑋廷曾目睹國際醫療團在非洲協助訓練「傳統助產士」，把當地的巫醫、草藥師、族長的老婆等找來，用歌曲教導簡單的助產知識。經過3年，當地嬰兒死亡率減半，產婦死亡率更是接近「歸零」。

簡瑋廷也想為國際醫療幹一番大事業，但無奈學的是呼吸治療，倚賴高端儀器，在非洲幾乎無用武之地。他向醫療團團長討教，被建議改學醫學、護理或是公共衛生，簡瑋廷認為既然要重新來過，不如就挑戰最難的醫學系。

於是簡瑋廷在北醫大畢業後，先到台大醫院工作了一年，存了一些錢後轉進重考班，和10幾歲的青少年一同埋首苦讀。他的學業也不是那麼順遂，第一年落榜，第二年只考上牙醫系，第三年才考上醫學系。

人生第二度成為北醫大的「新鮮人」，別人覺得他白走了一遭，他卻說，看過太多「人生勝利組」，其實根本不愛當醫生，3、40歲要轉職也無法，「和他們相比，我一點都不晚。」

如今32歲、醫學系5年級的簡瑋廷，志向相當明確，他不只是要當「醫一個人病」的醫師，畢業後準備投入國際NGO，為發展中國家建立醫療計畫。

「我不是出於大愛，而是基於自私的原因去選擇走向海外」，簡瑋廷知道自己熱愛異文化，喜歡變動的環境，國際醫療對他再適合不過。

回首來時路，簡瑋廷不認為第一次升大學是浪費時間，要不是在北醫大的社團經驗，他也不會真正知道自己想做什麼。對於正迷惘於未來的高中青年，他的建議是各種東西都要接觸，從中找出自己最喜歡的事情全力投入，「多接觸，選項才會多。」1060101

(中央社)