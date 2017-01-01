賞完2017元旦曙光 阿里山公路塞車

阿里山公路目前塞車中。（余信賢攝）

阿里山公路目前塞車中。（余信賢攝）

2017元旦曙光結束後，大批遊客參加完阿里山日出印象音樂後，目前台18線阿里山公路65K開始出現塞車狀況，車行速率約為5公里以下。

目前塞車狀況由65K開始到樂野派出所前。並有零星小車禍，這些車禍的主因是車主在參加完阿里山日出印象音樂會後，體力不支因而擦撞。

(中時)