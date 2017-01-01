張志軍：兩岸齊心 穩坐釣魚台
大陸中央電視台(CCTV)1日中午播出對國台辦主任張志軍的專訪，指出2017年台海形勢會是複雜嚴峻的局面，兩岸關係面臨許多不確定因素和風險，但只要兩岸同胞齊心協力，就沒有過不去的坎，大陸也會從三方面應對，一是繼續堅持體現一中原則的九二共識，二是堅決反對任何形式台獨並堅定維護國家主權和領土完整，三會研究出台有利於台灣同胞在大陸就學就業生活的政策措施。
張志軍繼2016年12月31日深夜發表新年賀詞後，1日中午在央視又播出對其的專訪。張志軍指出，回顧2016年，想到台灣選出的兩岸年度漢字「轉」，及台灣年度漢字「苦」，他認為「變」和「苦」，真切反映兩岸同胞對2016年兩岸關係發展變化，及台灣內部政局變化結果的非常真切的感受。
張志軍指出，當前兩岸政治基礎受到破壞，以至於2008年以來在此基礎上建立起來的「上層建築」，包括制度化交往、政治互信全都坍塌，所以造成今天這個局面。
張志軍重申，九二共識這個政治基礎非常重要，如果維護好，就可以「任憑風浪起，穩坐釣魚台」，如果破壞了，就會回到動盪不安的老路。
展望2017年，張志軍認為，今年台海形勢會是複雜嚴峻的局面，兩岸關係面臨許多不確定因素和風險。大陸將從三方面應對，一是繼續堅持體現一中原則的九二共識，維護兩岸關係和平發展政治基礎；二是堅決反對任何形式的台獨分裂，堅定維護國家主權和領土完整。
此外，張志軍表示，大陸當局正在研究，準備出台一些有利於台灣同胞來大陸就學就業創業生活的政策措施，他強調這都體現大陸推進兩岸關係發展的出發點、著眼點，也認為「兩岸同胞是兩岸關係的參與者、推動者、受益者」。
張志軍說，將會繼續努力實現兩岸同胞對美好生活的嚮往，只要兩岸同胞齊心協力，就沒有過不去的坎，相信兩岸中國人完全有能力與智慧去克服眼前的困難，並排除一切障礙，使兩岸關係撥雲見日，讓兩岸同胞共同為民族偉大復興奉獻心力。
(旺報)
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