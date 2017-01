蔡英文訪美是否與其見面？川普：等著瞧

美國總統當選人川普對是否會在台灣總統蔡英文過境美國時,與其見面表示,「等著瞧」(Well see.)(圖:美聯社檔案照)

美國總統當選人川普對是否會在台灣總統蔡英文過境美國時,與其見面表示,「等著瞧」(Well see.)

蔡英文將1月出訪拉丁美洲4友邦將過境美國休斯頓和舊金山。川普在佛州馬阿拉歌(Mar-a-Lago)俱樂部參加除夕慶祝活動時,被詢問到是否會與過境美國的台灣總統見面時,做了以上表示。

根據川普過渡政府交接輪值記者美國《赫芬頓郵報》記者,面對媒體詢問,「 如果台灣總統過境這裡,你會跟她見面嗎?」。川普先反問道: 「如果「他」過境這裡?」 (If he stops by here?)。

記者強調,「在美國。」(IN THE UNITED STATES.)

川普回說,「在美國還是在棕櫚灘? 沒有人向我提過(這事)。」,並表示,「我不會與任何人見面,直到1月20日以後,因為從禮賓角度來看,這有一些不得當。但是,我們等著瞧…我們等著瞧。」

(中時)