蔡英文訪美是否與其見面？川普：等著瞧

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美國總統當選人川普對是否會在台灣總統蔡英文過境美國時，與其見面表示，「等著瞧」（Well see.）(圖:美聯社檔案照)

美國總統當選人川普對是否會在台灣總統蔡英文過境美國時，與其見面表示，「等著瞧」（Well see.）

蔡英文將1月出訪拉丁美洲4友邦將過境美國休斯頓和舊金山。川普在佛州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部參加除夕慶祝活動時，被詢問到是否會與過境美國的台灣總統見面時，做了以上表示。

根據川普過渡政府交接輪值記者美國《赫芬頓郵報》記者，面對媒體詢問，「 如果台灣總統過境這裡，你會跟她見面嗎？」。川普先反問道: 「如果「他」過境這裡?」 (If he stops by here?)。

記者強調，「在美國。」（IN THE UNITED STATES.）

川普回說，「在美國還是在棕櫚灘？ 沒有人向我提過(這事)。」，並表示，「我不會與任何人見面，直到1月20日以後，因為從禮賓角度來看，這有一些不得當。但是，我們等著瞧…我們等著瞧。」

(中時)