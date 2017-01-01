蔡總統過境會面 川普：沒人跟我說再看看
美國總統當選人川普今晚說，沒人告訴他總統蔡英文將過境美國，「就外交禮儀來看，在1月20日就職前、我不會和任何人會面，那有點不恰當，但再看看吧。」
川普傍晚在佛州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部參加除夕慶祝活動前，和記者有簡短對答。根據輪值隨行記者提供的川普與記者問答逐字稿，做出上述表示。
有記者問，如果台灣的總統要過境，你會和她會面嗎？川普先反問記者，「過境這裡」？記者隨後補充，「是美國」。
川普再追問想釐清，是美國還是馬阿拉歌俱樂部所在地的棕櫚灘？他隨後接著說，「沒有人向我提起這件事，我在1月20日（就職）前、將不會和任何人會面，因為就外交禮儀的觀點來說，這有點不恰當，但我們再看看、再看看吧。」
川普提到外交禮儀（Protocol）這一字彙，是他過去很少會用的字詞，他在當選後先繞過國務院，與日本首相安倍晉三私下會面，之後並主動公布與蔡總統通話。
而在川普宣布提名狄勒森（Rex Tillerson）為國務卿人選後，國務院內的各項交接工作已密切展開，據了解，美國在不同區域的外交政策指引與方針，川普已聽過相關簡報，而川普開始使用外交禮儀這一詞彙，相信是與國務院的相關簡報有關。1060101
(中央社)
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