機捷首支VR影片 滅火器歌聲中賞風光
機場捷運去年底完成履勘，預計農曆年前後可通車。桃園大眾捷運公司今天發表首支機捷VR版的車頭攝影，在滅火器樂團的歌聲中，帶民眾欣賞沿線風光。
桃捷第一支VR版的車頭攝影，配著滅火器樂團活力十足的音樂節奏，可以看到360度的全景，帶民眾用眼睛和科技「坐上駕駛座」，欣賞機捷沿線風光。
機捷全線長約51.03公里，有許多高架路段，一路可以看到青翠的樹林小丘、埤塘、工業聚落和現代的商場outlet，及經常歡聲雷動的棒球場。
機捷VR影片雲端連結：https://drive.google.com/ open?id=0B8wjSrDi-DIGSmp2VGo0RldLaVU
機捷VR影片FB連結：https://www.facebook.com/ch engwentsan/videos/794020274082137/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。