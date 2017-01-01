防長第一人 馮世寬參加國軍跨年活動穿紅西裝

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國防部長第一人，馮世寬昨穿紅西裝參加國軍跨年活動。(圖／國防部發言人臉書)

國防部長第一人。馮世寬昨穿紅西裝參加國軍跨年活動。歷任國防部長，敢穿紅西裝的，馮世寬恐是第一人。

國防部昨日晚間舉辦跨年晚會，安排「金雞報喜慶豐年」的歌舞表演，馮世寬則穿件紅色西裝現身，接待官兵眷屬。

馮世寬在上任之初遇上的端午節，他也曾讓國防部外購披蕯、漢堡與薯條等，為國防部官兵加菜過節。

(中時)