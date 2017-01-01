總統府元旦升旗 千人團練氣功引注目
106年元旦升旗典禮今天上午在總統府前登場，返老還童氣功協會不僅有千人響應，還在現場展開大團練，吸引民眾目光。返老還童組織台灣區主席廖佑霖表示，這是他們第三度大動員參加元旦升旗典禮，選在總統府前大團練，是希望讓更多民眾了解如何透過運動呼吸吐納的正確要領，希望有效促使癌症患者跟一般人都可以遠離疾病的威脅與痛苦，並間接減輕國家醫療資源的負擔。
千名協會成員清晨近5點聚集在總統府前廣場，由總指揮整理好隊伍，隨即展開動氣功軟身運動十二式大團練，現場傳來陣陣功法口訣與共鳴聲，學員個個有板有眼、動作虎虎生風，吸引民眾圍觀、爭相攝影或拍照留念。
廖佑霖說，為了協助癌症患者，並藉此降低國家醫療保健體制下的沉重負擔，協會在財力有限的情況下，正在台南大內籌設一座大型的希望園區，要為癌友量身訂作成專屬的養生中心，並設定每年協助1萬名癌友的目標，短期供應吃住與教學課程完全免費，攜手展開抗癌大作戰。
(中時)
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