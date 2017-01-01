新竹馬偕醫院 新卸任院長交接

新竹馬偕醫院今天舉辦新舊任院長交接感恩禮拜，由婦科領域經驗豐富的教授醫師蘇聰賢接任院長，並舉辦 「台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院」更名揭牌儀式。

新竹馬偕醫院表示，馬偕博士150年前來台傳教及設立醫院，先在北部的艋舺地區設立醫務所，後來就在現在的台北雙連地區設立了馬偕醫院，開始了台灣第一所西醫的現代化醫療機構，為了實踐當初馬偕博士服侍在地百姓的核心價值，15年前也在新竹地區設立了新竹馬偕醫院。

新竹馬偕醫院指出，如今新竹的馬偕醫院已成為在地醫療完善的區域醫院，近年無數次努力與溝通，今年4月在現任董事長劉伯恩努力下，完成醫療財團法人章程相關修訂。

董事長劉伯恩指出，新的章程除合乎政府醫療法要求，也是三贏的成果，不僅對原捐助者長老教會多了一層政府法規的保障，也能在長老教會體制內保有董事的接納權，而對於主管機關而言，也可以有單一的窗口來協助醫療政策的推動。

劉伯恩指出，員工方面，所有馬偕醫院的財務及員工的福利，皆需要符合政府的規範，而最重要的就是醫療品質的提升更具實質的幫助，在財團法人醫學中心的5大任務中，協助偏鄉醫療及提升醫學教育及研究，甚至對社會弱勢的關懷都是醫學中心必須完成的任務，而且是列為評鑑的必須條件之一。

本屆院長由婦科領域中最有經驗的教授醫師蘇聰賢擔任，劉伯恩強調，新竹地區是全國嬰兒出生率最高的地區，婦幼醫學也成該地區最重要的服務重點，今後除了加強婦幼醫療服務外，也朝醫學中心的建置來發展，盼讓桃竹苗地區的醫療水準能達到全國的水準之上。1060101

(中央社)