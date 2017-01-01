陸男遭諷窮鬼坐啥車 怒殺網約車司機
中國大陸1名19歲的湖南籍男子因不夠錢付計程車資，遭司機嘲諷「窮鬼坐啥車」，兩人爭執後，司機遭陸男勒頸而亡。陸男還在司機頸部補上幾刀，把司機的屍體丟入山澗。
綜合新文化報等大陸媒體報導，19歲的湖南籍彭姓男子，赴福州找工作未果，網購作案工具欲實施搶劫。酒後，他一度放棄搶劫念頭，在坐計程車去連江時與網約車司機發生爭執，竟殺害司機，棄屍在山中。
這起殺人命案發生在2016年11月29日晚間7時，彭男透過網路預約軟體租乘計程車。一個半小時後，到達目的地，因為彭男綁定微信支付的提款卡餘額不足，無法微信支付車費，兩人起了爭執。
楊姓網約車司機出言嘲諷，「窮鬼坐啥車！」此言激怒了彭男，彭男用右手扼住司機頸部，左手捂住口、鼻，司機掙扎不止，十幾分鐘後死亡。
彭男隨後把司機屍體拖至山澗旁，擔心司機還沒死，從背包內拿出水果刀在司機頸部補上數刀後，將屍體丟入山澗中。
彭男隨後駕駛這輛計程車前往湖南長沙，還把司機的手機送給朋友。警方通過車子定位，一路追到長沙，12月2日中午，抓獲彭男。連江檢察院近日以涉嫌故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪對其依法批准逮捕。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。