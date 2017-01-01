陸男遭諷窮鬼坐啥車 怒殺網約車司機

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中國大陸1名19歲的湖南籍男子因不夠錢付計程車資，遭司機嘲諷「窮鬼坐啥車」，兩人爭執後，司機遭陸男勒頸而亡。陸男還在司機頸部補上幾刀，把司機的屍體丟入山澗。

綜合新文化報等大陸媒體報導，19歲的湖南籍彭姓男子，赴福州找工作未果，網購作案工具欲實施搶劫。酒後，他一度放棄搶劫念頭，在坐計程車去連江時與網約車司機發生爭執，竟殺害司機，棄屍在山中。

這起殺人命案發生在2016年11月29日晚間7時，彭男透過網路預約軟體租乘計程車。一個半小時後，到達目的地，因為彭男綁定微信支付的提款卡餘額不足，無法微信支付車費，兩人起了爭執。

楊姓網約車司機出言嘲諷，「窮鬼坐啥車！」此言激怒了彭男，彭男用右手扼住司機頸部，左手捂住口、鼻，司機掙扎不止，十幾分鐘後死亡。

彭男隨後把司機屍體拖至山澗旁，擔心司機還沒死，從背包內拿出水果刀在司機頸部補上數刀後，將屍體丟入山澗中。

彭男隨後駕駛這輛計程車前往湖南長沙，還把司機的手機送給朋友。警方通過車子定位，一路追到長沙，12月2日中午，抓獲彭男。連江檢察院近日以涉嫌故意殺人罪、搶劫罪、盜竊罪對其依法批准逮捕。1060101

(中央社)