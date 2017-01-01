土夜店攻擊 扮耶誕老人槍手操阿拉伯語
土耳其伊斯坦堡夜店新年攻擊造成至少35死、40傷。曝光的夜店內閉路電視畫面顯示，槍手似身穿耶誕老人裝。目擊者說他「操阿拉伯語」。
「每日郵報」（Daily Mail）報導，據信來自夜店閉路電視監視畫面顯示，1名槍手似身穿耶誕老人裝。
法新社引述「多安通訊社」（Dogan News Agency）報導，有些目擊者指稱，攻擊者「操阿拉伯語」。「NTV」報導，警方安全部隊對夜店的搜索持續中。
電視畫面顯示，西裝筆挺的男性和穿禮服的女性，一臉驚恐衝出夜店，警方已封鎖現場。多安通訊社報導，當時有至少700名狂歡民眾在夜店跨年。
位在伊斯坦堡奧塔科伊（Ortakoy）區的這家夜店是巿區最受歡迎的精英聚會場之1，穿著不夠體面而想混進去，是出了名的難。
美聯社報導，土國各大城已升級維安，通往伊斯坦堡和首都安卡拉重要廣場的交通早就被警方封鎖。國營「安納杜魯新聞社」（Anadolu News Agency）報導，伊斯坦堡不但部署1萬7000警力，有的還偽裝成耶誕老人或街邊攤商。
伊斯蘭國（IS）或庫德族反叛分子，2016年鎖定安卡拉和伊斯坦堡發動多起攻擊，造成至少180人喪生。（譯者：中央社何宏儒）1060101
(中央社)
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