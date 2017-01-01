習近平接金磚國家主席 9月四國領導人會晤

大陸國家主席習近平1月1日就中國正式接任金磚國家主席國，致信俄羅斯總統普京、南非總統祖馬、巴西總統特梅爾、印度總理莫迪，向四國領導人介紹中方擔任主席國期間推進金磚國家合作進程的設想。

新華社報導，中國將於2017年9月在福建省廈門市舉辦金磚國家領導人第九次會晤。習近平指出，在各成員國共同努力下，金磚國家合作成功走過了第一個十年，在政治、經濟、人文等諸多領域結出豐富成果。領導人會晤進程不斷邁出新步伐，為金磚國家合作注入新的動力。

習近平表示，金磚國家堪稱新興市場國家和發展中國家合作的典範，為各成員國人民帶來福祉，為促進世界經濟增長、完善全球治理、推動國際關係民主化作出重要貢獻。

習近平強調，2017年，金磚國家合作將開啟第二個十年。展望未來，金磚國家合作將取得更大發展，也將在國際事務中發揮更大作用。當前，全球挑戰突出，國際形勢中不確定、不穩定因素增加，金磚國家要加強團結合作，維護共同利益。作為2017年金磚國家主席國，中方期待同各成員國一道，圍繞「深化金磚夥伴關係，開闢更加光明未來」的主題，凝聚合作共識，規劃合作藍圖。

他也希望廈門會晤重點在以下方面取得進展：一是深化務實合作，促進共同發展；二是加強全球治理，共同應對挑戰；三是開展人文交流，夯實民意基礎；四是推進機制建設，構建更廣泛夥伴關係。中方將秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，同各成員國攜手並肩，推動廈門會晤取得成功，推動金磚國家合作邁上新的台階。

金磚國家合作機製成立於2006年。自2009年首次領導人會晤以來，迄今已舉行八次領導人會晤。習近平在新年伊始致信其他金磚國家領導人，標誌著中國作為金磚國家主席國的工作已經全面啟動。

(旺報)