騎士酒駕自摔 滑行30公尺送醫不治

38歲蔡姓男子今（1日）凌晨3時許，酒後騎車行經新北市板橋區環河西路四段，疑因不勝酒力自摔，連人帶車滑行約30公尺，警消獲報抵達，他已無生命跡象，送醫後宣告不治，警方抽血換算酒測值約0.69毫克，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

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(中時)