誤食姑婆芋 徐國勇：新年過厄運

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行政院發言人徐國勇今天參加元旦升旗後，回家吃早餐誤食姑婆芋送急診，目前返家靜養。他表示「新年第一天過厄運，希望往後天天順利。」

徐國勇在臉書透露，他參加元旦升旗後，回家吃稀飯配青菜，誤食姑婆芋。「那個傢伙在後院採自種的芋頭，竟然連姑婆芋也採進來煮了！」

行政院表示，徐國勇是在8時許吃早餐時誤食姑婆芋，入口隨即警覺有異，未吞下。緊急前往新店耕莘醫院急診，大約10時返家休息，目前一切安好，在家靜養中。但由於有吞食汁液，目前喉嚨仍刺痛，暫時不便說話。

徐國勇以簡訊回覆記者表示，他剛拔完點滴回家，應該沒事了，但暫難開口說話。他也樂觀表示，「新年第一天過厄運，希望往後天天順利。」

對於誤採姑婆芋烏龍，他說，「後院種了幾株芋頭！亂種一通，才會亂拔一通，然後亂煮一通，還好假日大家晚起，我先吃、消業障！」1060101

(中央社)