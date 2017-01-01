男跨年夜發酒瘋 大鬧急診室揪看電影

64歲林姓男子，跨年夜飲酒狂歡，卻不勝酒力，路倒在消防局朝山分隊前人行道，警消發現他額頭受傷，協助送醫後，他竟發酒瘋，大罵三字經，還向女護理員詢問「要不要一起看電影」等語，甚至阻擋她協助其他病患包紮，令她不堪其擾報警，訊後依違反醫療法移送。

警方表示，林男具公共危險前科，在急診室第一線檢傷分類站，阻止護理員從事醫療行為外，還動手拉扯她衣袖，昨接獲院方報案到場，發現酒測值竟高達1.12毫克，滿臉通紅醉醺醺，現場立即依現行犯帶回所，但酒醒後的林男，堅稱未對護理員有不禮貌行為。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)