2017第一天放送福利！楊冪變身兔女郎萌翻天

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楊冪變身兔女郎，模樣萌翻了！（圖／取材自楊冪微博）

迎接新的一年，世界各地從紐西蘭、雪梨、台北、香港等地都施放煙火秀，迎接2017，也陸續為新年許下新希望，女星楊冪則是在2017第一天就放送福利，外套帽子上有兔耳朵、化身兔女郎，模樣萌翻！

楊冪一月一日早晨就放送福利，在微博曬兔女郎自拍，她外套帽子上兔耳朵很搶鏡，楊冪露出水汪汪大眼，少女模樣電暈不少粉絲，楊冪也寫下：「2017，繼續一起相愛相殺吧，新年快樂」。

(中時電子報)